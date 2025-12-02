Incendio ed esplosioni in una casa nel Wisconsin il giorno del Ringraziamento –  morti tre figli piccoli nell’appartamento del padre 

Spread the love

Una madre del Wisconsin ha rivelato la sua angoscia dopo la morte dei suoi tre figli piccoli in un incendio nell’appartamento del padre il giorno del Ringraziamento.

“Non mi sembra ancora reale… Non riesco a credere che questa sia la mia realtà in questo momento”, ha detto Jourdan Feasby alla CBS 58 sabato. Feasby aveva trascorso la mattina del Ringraziamento con i suoi figli – Rylee Levi, 10 anni, Connor Liam, 9 anni, e Alena Ellen, 7 anni – prima di mandarli a trascorrere la serata con il padre, con cui condivide la custodia.

“Ero così emozionata per lo shopping natalizio, ma ora ci sono solo bare”, ha detto Feasby a CBS 58. “Mi hanno portato tutta questa luce che ora non ho più.”

“Connor, Rylee e Alena erano delle luci brillanti in questo mondo, ognuno una benedizione a modo suo”, si legge nella descrizione della pagina. “Erano gioiosi, affettuosi, pieni di personalità e profondamente amati da tutti coloro che li conoscevano.

“Nessun genitore dovrebbe mai dover seppellire i propri figli, tanto meno tutti e tre contemporaneamente.” Il padre dei bambini è stato curato per inalazione di fumo in un ospedale locale e la causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, secondo la polizia. L’Independent ha contattato il dipartimento per ulteriori informazioni.