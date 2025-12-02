Incidente sul lavoro all’ex arsenale di via Von Bruck

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di lunedì 1 dicembre, verso le 15.45, i Vigili del Fuoco del comando sono intervenuti in un cantiere navale presso l’ex arsenale di via Von Bruck.

Un operaio, impegnato all’interno del cantiere navale, si è infortunato durante la sua attività lavorativa.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto con il furgone polisoccorso e il funzionario di guardia dalla sede Centrale, hanno raggiunto l’infortunato e in collaborazione con il personale sanitario del 118, con l’utilizzo della barella tuboga e impiego di tecniche alpinistiche tipiche del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono riusciti a trasportarlo in un ambiente sicuro per poi affidarlo alle cure necessarie in ambulanza. Sul posto anche la Polizia di Stato e l’autorità Portuale.