martedì, Dicembre 2, 2025
L'Associazione Nazionale VVF ed i Vigili del Fuoco alla ricorrenza di Santa Barbara nell'omonima parrocchia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Nella Parrocchia di Santa Barbara di Capannelle si è tenuta la celebrazione in onore della Martire e come ogni anno l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale non ha voluto mancare.

I Vigili del Fuoco della S.C.A. sono intervenuti con un picchetto d’onore ed hanno portato in processione il simulacro della Santa loro protettrice che olte che ai Vigili del Fuoco è anche la patrona degli artiglieri, artificieri, minatori e marinai e di chi si trova in pericolo di morte, soprattutto a causa di esplosioni, incendi o fulmini. 

Ad onorare la celebrazione anche lo stendardo dell’associazione Nazionale Artiglieri d’Italia. La celebrazione è stata molto partecipata dagli abitanti della zona e dagli scout grandi e piccini.

