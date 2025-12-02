Pullman in fiamme in autostrada | mattinata di caos tra Sesto e Cormano

Spread the love

È successo intorno alle 8, nel tratto tra il casello di Milano Est e Sesto San Giovanni, in direzione Torino. Il mezzo, che fortunatamente viaggiava senza passeggeri, ha preso fuoco per cause ancora da chiarire: l’autista è riuscito a fermarsi in una piazzola di emergenza pochi istanti prima che il rogo divorasse l’intero veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento, e la Polizia stradale, che ha disposto la chiusura di due corsie per garantire le operazioni in sicurezza. Inevitabili i disagi: si sono formate code fino a 6 km in direzione Torino e rallentamenti anche verso Bergamo, complici l’ora di punta e i curiosi. Non si registrano feriti.

