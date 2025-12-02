Spray urticante, liceo evacuato a Pescara. Individuati i responsabili: sono due ragazzini di 14 anni

Spread the love

PESCARA. Evacuato il liceo Marconi di Pescara, dopo che una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino, è stata spruzzata – per la seconda volta in due mesi – negli ambienti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di una bravata di due studenti minori di 14 anni: uno avrebbe portato a scuola lo spray, l’altro l’avrebbe spruzzato nell’ambiente. Avvertita la presenza della sostanza urticante nei locali, in via precauzionale è stata disposta l’evacuazione della struttura. Il 118 è intervenuto con un’ambulanza e un’automedica: i soccorritori hanno trattato sul posto tre studenti e un insegnante, senza conseguenze significative. Degli accertamenti e delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Pescara.

Si tratta del terzo episodio simile avvenuto in città in meno di due mesi. Oltre a quello del 16 ottobre nella stessa scuola, una vicenda analoga c’era stata il 6 novembre al liceo “Mibe” di viale Kennedy, dove erano state una dozzina le persone trattate dai soccorritori.

https://www.ilcentro.it/pescara/spray-urticante-al-liceo-marconi-di-pescara-evacuato-listituto-adhsr0gq