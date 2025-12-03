mercoledì, Dicembre 3, 2025
Vigili del fuoco

Auto a fuoco in strada: intervento dei pompieri a Civitavecchia, si indaga sulla natura del rogo

Stanotte, mercoledì 3 dicembre 2025, i vigili del Fuoco della “Bonifazi” sono intervenuti a Civitavecchia per spegnere un incendio che ha coinvolto due auto parcheggiate.

Intorno alle 3 questa notte, all’altezza di Coro Centocelle fronte civico 60, le fiamme hanno rapidamente avvolto le due auto ma grazie alla tempestività della squadra Bonifazi e al supporto dell’autobotte AB17 l’incendio è stato contenuto con efficacia. Grazie alla tempestività dell’intervento dei pompieri, l’incendio non si è propagato alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze né agli esercizi commerciali vicine e non si sono registrati feriti.

