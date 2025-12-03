Led, laser, droni e videogiochi per numeri da brivido: dal 6 dicembre all’Eur «Evolution-Il circo del futuro»

Spread the love

Per la prima volta a Roma dal 6 dicembre all’8 febbraio «Evolution-Il circo del futuro»: dopo un tour di sette mesi alle isole Canarie approda in Italia l’innovativo circo che proietta lo spettatore in atmosfere visionarie grazie anche all’uso di tecnologie e trovate attinte anche dai videogame. All’Eur, nell’area dell’ex Velodromo in via Oceano Pacifico 271, il nuovo spettacolo di «Le Cirque Zoppis», firma di successi a tema come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica.

Più che uno spettacolo circense, «Evolution» è un’esperienza immersiva che infrange le regole dello chapiteau radizionale e trasporta il pubblico in un universo adrenalinico, rigorosamente senza animali. Videogiochi e schermi multicolore fanno da sfondo a numeri di artisti che non sono personaggi digitali, ma persone reali che sfidano la gravità, il senso dell’equilibrio e i limiti fisici con talento e determinazione. Quaranta gli artisti in scena, provenienti da ogni parte del mondo, sospesi in aria sorretti solo dalla forza dei denti o trapezisti motorizzati, la fantasia al potere. Un muro Led trasporta ogni esibizione in una nuova dimensione, insieme a luci laser, proiezioni interattive, droni in volo sulla platea.

