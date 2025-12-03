mercoledì, Dicembre 3, 2025
Vigili del fuoco

Napoli: incendio in appartamento a Pozzuoli, morta 61enne

Il Faro
Una donna di 61 anni è morta carbonizzata nell’incendio di un appartamento a Pozzuoli (Napoli). Il marito della donna, un 53enne, è stato portato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è ricoverato in gravi condizioni per intossicazione. Sul posto, in via Salvatore di Giacomo nella frazione Monteruscello, sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Pozzuoli.

Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe divampato a causa del corto circuito di una stufetta. Questo avrebbe fatto rapidamente divampare le fiamme all’interno dell’appartamento. I coniugi, che si trovavano entrambi in casa, non hanno fatto in tempo a mettersi al riparo. All’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli.

