Parkinson: novità dalla ricerca e spiragli per interventi precoci

Spread the love

Anticipare l’andamento della malattia di Parkinson per ‘tarare’ gli interventi in modo personalizzato. Ricercatori dell’Erasmus MC hanno scoperto un biomarcatore nel sangue in grado di predire la progressione del morbo di Parkinson.

Non solo: in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson, vogliamo raccontarvi di uno studio – quasta volta pubblicato su ‘The Journal of Nuclear Medicine’ – che indaga sul meccanismo alla base della malattia, identificando nella neuroinfiammazione cronica un fattore determinante per la progressione dei sintomi. Ma vediamo meglio queste nuove ricerche, preziose per i circa 300mila italiani colpiti da questa patologia.

Invecchiamento e Parkinson

Un effetto ben noto dell’invecchiamento è il graduale accumulo di danni al Dna: con il passare degli anni, infatti, le cellule diventano meno efficaci nel mantenere intatto il loro materiale genetico.

Ebbene, nel sangue dei pazienti affetti da Parkinson i ricercatori dell’Erasmus MC hanno riscontrato una riduzione dei meccanismi cellulari che normalmente riparano il Dna. Inoltre, come si legge su ‘Nature Aging’, il team ha identificato un marcatore nel sangue caratteristico dei pazienti che in seguito hanno sviluppato sintomi più gravi del Parkinson.

https://www.fortuneita.com/2025/11/29/parkinson-novita-dalla-ricerca-e-spiragli-per-interventi-precoci/