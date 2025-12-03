Sclerosi laterale amiotrofica: da AriSLA 830mila euro per 6 nuovi

Spread the love

Sono sei i progetti selezionati con il Bando 2025 di Fondazione AriSLA, con un totale di 830.000 euro. Tre sono studi pluriennali e multicentrici (Full Grant), che svilupperanno ambiti di ricerca promettenti, basati su solidi dati preliminari, e altri tre progetti annuali (Pilot Grant), che sperimenteranno idee innovative ed originali. I gruppi di ricerca coinvolti dai nuovi progetti di ricerca saranno 11 (di cui 6 già precedentemente finanziati), distribuiti nelle città di Bari, Brescia, Genova, Milano, Monza, Napoli, Roma e Torino.

Il Bando era rivolto a ricercatori di università italiane e di istituti di ricerca pubblici e privati italiani non profit, che potevano applicare nelle aree di ricerca di base, preclinica o clinica osservazionale riguardanti la Sla.

“I nuovi progetti sono stati selezionati con un processo molto rigoroso, condotto da esperti internazionali, che ha premiato il merito scientifico” ha affermato Anna Ambrosini, Responsabile scientifico di Fondazione AriSLA. “Le tematiche su cui si focalizzeranno sono di rilevante interesse: biomarcatori, fondamentali per una diagnosi tempestiva e il monitoraggio dell’evoluzione della malattia, nuovi modelli per lo studio della Sla, studio di meccanismi neurodegenerativi e sviluppo di terapie innovative specifiche per mutazioni in geni che causano la Sla. Con i nuovi studi, AriSLA sta inoltre supportando giovani ricercatori e attraendo esperti provenienti da altri ambiti che portano nuove competenze per lo studio della Sla”.

