Torna a Roma Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria alla Nuvola nel quartiere dell’Eur di Roma. Da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre, cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura. 569 gli editori da tutta Italia, con 700 appuntamenti e scrittori e scrittrici da tutto il mondo.

l costo del biglietto di ingresso sarà di 10 euro e sarà attiva la “Tariffa Family” per le famiglie, che consentirà al secondo figlio di entrare gratuitamente in fiera.

Più libri più liberi è promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di Poste Italiane e BPER Banca. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, ATAC azienda per i trasporti capitolina, EUR Spa, Dior e si avvale della Main Media Partnership di Rai con il Giornale della Libreria. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Chiara Valerio.

https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/12/torna-a-roma-piu-libri-piu-liberila-fiera-nazionale-della-piccola-e-media-editoria-bb60e5e5-282d-4df4-9235-ba0b11e4827a.html