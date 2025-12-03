Violento scontro a Scandiano, grave un bimbo di 5 anni

Spread the love

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone. Le condizioni più critiche riguardano un bambino di 5 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale di Reggio Emilia: inizialmente i sanitari hanno giudicato il quadro molto grave. Ferita una donna di 43 anni, ricoverata al Santa Maria Nuova. Grave anche un giovane di 22 anni che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e gli operatori del 118, con due ambulanze e un’automedica.

