Dramma in fabbrica: muore a 27 anni schiacciato da un macchinario

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 17.30: all’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c’era già più niente da fare. Su quanto accaduto stanno indagando i tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei Carabinieri: il macchinario interessato all’infortunio mortale è stato sequestrato, come disposto dalla magistratura.

Da quanto si apprende, il povero Mohssin Ghouati – dipendente di una ditta esterna – stava lavorando alla manutenzione di un rullo trasportatore lungo la linea produttiva dedicata al riciclo, quando sarebbe stato trascinato e poi schiacciato dallo stesso macchinario. I colleghi di lavoro hanno subito allertato il 112, che ha mobilitato automedica e ambulanza in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.