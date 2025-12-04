Messaggio del Presidente Mattarella al Corpo dei Vigili del Fuoco in occasione della festa di Santa Barbara

Spread the love

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Attilio Visconti, il seguente messaggio:

«Nella Festa della Patrona Santa Barbara, la Repubblica rinnova la gratitudine ai Vigili del Fuoco per il loro generoso impegno nell’assicurare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni e dell’ambiente.

Elevati livelli di competenza tecnica connotano l’azione dei Vigili del Fuoco, garantendo tempestiva efficacia in scenari complessi, anche nel contesto di missioni all’estero e del Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione europea.

Il contributo dei Vigili del Fuoco nel contrasto agli incendi boschivi e alla salvaguardia dei beni ambientali e delle ricchezze storico-artistiche del Paese è prezioso, come pure quello offerto per rinsaldare la cultura della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per garantire la sicurezza collettiva in occasione di eventi di rilievo, quali l’anno giubilare in corso.

L’evoluzione dei contesti di rischio, l’impatto dei cambiamenti climatici, lo sviluppo esponenziale della tecnologia, pongono nuove sfide al Corpo nazionale, componente fondamentale del sistema di Protezione Civile.

Perizia ed efficienza operativa si accompagnano a costante attenzione per le persone e a grande umanità. Nelle situazioni più critiche, i Vigili del Fuoco, rimanendo accanto a chi è in difficoltà con lucidità e coraggio, empatia e determinazione, attuano nel concreto i valori costituzionali di solidarietà.

In occasione dell’odierna ricorrenza, rivolgo un commosso pensiero a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Alle loro famiglie vanno le espressioni della più intensa vicinanza.

A tutti i Vigili del Fuoco e ai loro familiari formulo gli auguri di buona festa».

Palazzo del Quirinale, 04/12/2025 (II mandato)