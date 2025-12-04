giovedì, Dicembre 4, 2025
Vigili del fuoco

Spinea, incendio in casa: in salvo madre e figlio. I vigili del fuoco rianimano il cagnolino con l’ossigeno

Un incendio è scoppiato intorno alle 10.50 del 4 dicembre al piano terra di un’abitazione privata di via Bennati 2, a Spinea.

Oltre alla madre e al figlio, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un cagnolino, di stazza medio piccola, rimasto incastrato all’interno dell’abitazione.

Per soccorrere il cane, intossicato, i pompieri hanno utilizzato una mascherina per l’ossigeno grazie alla quale sono riusciti a farlo rinvenire. Vista la piccola stazza, i vigili del fuoco hanno tirato fuori dal kit di pronto intervento in dotazione una mascherina utilizzata solitamente in caso di necessità per i bambini.

Dopo aver azionato l’ossigeno, il cane si è ripreso scodinzolando verso i suoi soccorritori.
Ad avvisare i pompieri della sua presenza erano stati, solo pochi minuti prima, la signora e il figlio residenti nell’abitazione. Per cause ancora in fase di accertamento, nella casa si era sviluppato un incendio che ha poi provocato danni ingenti alla casa.

