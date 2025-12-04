Stop alla tradizione, la Soprintendenza vieta il drappo dei vigili del fuoco

Spread the love

A gelare i vigili del fuoco, una Pec della Soprintendenza arrivata il 28 novembre a mezzogiorno in cui si nega l’autorizzazione all’installazione e si evidenzia che il “drappo“ che per tutti noi era uno striscione bene augurante, siccome viene posto in un punto di altissima visibilità avrebbe un impatto non trascurabile per il godimento del monumento, che è alto ben 84 metri. Insomma il “drappo“ (10 metri per 4) con fondo bianco con scritto «Vigili del fuoco Comune di Verona Augurano Buone feste», con un tricolore sfumato e l’Arena, impedirebbe il godimento del monumento ai tanti turisti che saranno in città. Inoltre ha colori troppo sgargianti. Un diniego indirizzato anche al Comune.

Un “impedimento“ per i turisti, presumibilmente, perchè i veronesi a quel drappo, come ad ammirare la discesa con le corde dei vigili che lo sistemano, tengono. Eccome, perchè è uno spettacolo veder scendere i pompieri con grazia, senza danneggiare la torre, librarsi sospesi, così come è un incanto per grandi e piccini vederli sulla gru, sistemare la corona di fiori alla Madonna con manovre chirurgiche e poi, tutti insieme, sorbire cioccolato caldo con il classico pandoro. Un abbraccio collettivo cui partecipano familiari e pensionati dei vigili del fuoco, ma anche autorità e cittadini. L’auspicio è che una soluzione si trovi.

