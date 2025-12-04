Translagunare: conducente incastrato nell’abitacolo. Viabilità in tilt per diverse ore

Spread the love

Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 dicembre, intorno alle 17.30, si è verificato un violento incidente lungo la Romea, sul ponte translagunare. Il violento impatto frontale tra due auto ha provocato il ferimento di entrambi i conducenti, uno non grave mentre l’altro è stato estratto dalle lamiere.

I due veicoli provenivano da direzioni opposte; a seguito dell’impatto uno dei due conducenti è rimasto incarcerato nel proprio abitacolo tanto che si è reso necessario l’utilizzo dell’attrezzatura in uso ai Vigili del Fuoco per l’estricazione, il guidatore è stato preso in cura dal personale sanitario 118 e trasferito dapprima all’Ospedale di Chioggia e successivamente elitrasportato a Mestre.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i successivi rilievi da parte della Polizia Locale la circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni fino alle 19.15. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

L GAZETTINO