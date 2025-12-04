giovedì, Dicembre 4, 2025
Ultimo:
cronaca

Treno passeggeri travolge un furgone abbandonato sui binari: la tragedia sfiorata e l’ipotesi del furto

Il Faro
Tragedia sfiorata a Postioma di Paese (Treviso), dove un treno passeggeri ha travolto un furgone abbandonato sui binari alla velocità di 120 km/h. L’incidente si è verificato intorno alle 5.30 del mattino, orario in cui è prevista la partenza del primo treno della giornata. 

Si tratta del convoglio 172729 che da Treviso prosegue in direzione Montebelluna. Il macchinista alla guida del treno, secondo le prime ricostruzioni, è rimasto illeso.

All’interno del mezzo non viaggiava alcun passeggero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Montebelluna e la polizia ferroviaria di Treviso, mentre i mezzi del Suem 118 sono rientrati non essendoci feriti. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi.

Tra le ipotesi più accreditate c’è quella secondo cui il furgone, prima di essere abbandonato sui binari, sarebbe stato rubato da una ditta di costruzioni forse per sfondare la vetrina del centro commerciale Aliper di Castagnole. Nella notte si è, infatti, registrato un furto per migliaia di euro in una profumeria. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e individuare il responsabile che ha prodotto un rischio potenzialmente gravissimo per la sicurezza ferroviaria.

https://www.leggo.it/italia/cronache/04_dicembre_2025_treno_travogle_camion_sui_binari_treviso_oggi_4_12_2025-9226263.html

