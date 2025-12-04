Valmalenco, elicottero precipitato con 4 persone a bordo: un morto e tre feriti. La vittima è il 29enne Thomas Ledesma

Spread the love

Un elicottero con 4 persone a bordo è precipitato in località Le Prese, nel comune di Lanzada, in Valmalenco. Sul posto sono intervenute le squadre del comando Vigili del Fuoco di Sondrio e vigili del fuoco volontari di Chiesa. Una persona è morta, le altre sono rimaste ferite, in condizioni non gravi. La vittima si chiamava Thomas Ledesma, 29enne di origine sudamericana, residente a Valmadrera, in provincia di Lecco.

Sul posto l’elicottero di Areu, due ambulanze, un’auto medica e i tecnici del Soccorso Alpino della Valmalenco. La zona dove è precipitato l’aeromobile risultava particolarmente impervia, elemento che ha reso ancora più complicato l’intervento. Nel corso di una ricognizione aerea, l’equipaggio del Drago 166 dei vigili del fuoco della Lombardia ha individuato il corpo della vittima a valle del punto di impatto dell’elicottero.

