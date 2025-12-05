venerdì, Dicembre 5, 2025
Bisarca a fuoco in A4: traffico rallentato

Un principio d’incendio ha interessato questa mattina, 5 dicembre, un camion bisarca in transito sull’autostrada A4 nei pressi del casello di Peschiera del Garda, in direzione Venezia. Le segnalazioni sono arrivate poco dopo le 8.00 alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Verona, indicando fiamme sviluppatesi dall’impianto frenante del mezzo.

Due squadre, provenienti dal distaccamento di Bardolino e dalla centrale di Verona, sono intervenute rapidamente riuscendo a spegnere l’incendio prima che si propagasse alle auto trasportate. Illeso l’autista, che nel frattempo aveva provveduto a scaricare alcuni veicoli per evitare che venissero coinvolti.

