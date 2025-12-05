Boscaiolo schiacciato da un tronco mentre è al lavoro: elitrasportato in ospedale

Spread the love

COGOLO DI PEIO – Boscaiolo travolto da un tronco: l’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì 4 dicembre, mentre l’uomo, residente a Nanno, era impegnato nei lavori di disboscamento in località di Cogolo di Peio sale verso Malga Mare. Il boscaiolo stava lavorando in una zona boschiva posta a circa 400 metri dalla strada principale quando il tronco l’ha colpito, schiacciandolo contro un altro tronco già presente a terra.

A lanciare l’allarme ai soccorsi sono stati i colleghi che stavano lavorando insieme a lui. Sul luogo è intervenuto il soccorso alpino insieme ai sanitari e ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, l’uomo è stato elitrasportato in ospedale.

L GAZZETTINO