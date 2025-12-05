Esercitazione per Modulo di Supporto Logistico della regione Sicilia

Spread the love

VIGILI DL FUOCO

Nella settimana dal 24 al 28 novembre 2025 si è svolta l’esercitazione MSL )Modulo di Supporto Logistico) 2025 con attivazione del Modulo ML.MED presso il sito “Villaggio S. Francesco” a Ragalna, in provincia di Catania, a cui hanno partecipato i comandi di Catania, Messina, Enna, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa con l’obiettivo di informare ed addestrare un numero congruo di personale VF sulle capacità logistiche del nucleo MSL Sicilia.

Nel corso dell’esercitazione sono state impiegate 121 unità VF e l’attività ha permesso di testare la capacità logistica del nucleo anche nelle ore notturne – l’addestramento infatti prevedeva anche attività nelle ore serali e notturne – con particolare riferimento all’allestimento dei sistemi di illuminazione esterna, necessari per condurre le operazioni in maniera agevole ed in sicurezza, e alla logistica notturna dotata di tutti i comfort campali progettati e messi a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Emergenza ed implementati dalla Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia nel progetto MSL portato avanti negli ultimi anni. Sono stati testati i sistemi informatici campali, attraverso il coinvolgimento del personale informatico regionale, con l’allestimento di una sala crisi all’interno del campo base in continuo collegamento con le postazioni dedicate istituite presso la SOR e presso la Sala Operativa del Comando di Catania.

Le movimentazioni del personale impiegato sono state gestite con applicativo SUPREME Rosso (EXE).

L’eesercitazione ha permesso di mettere in luce tutte le criticità che possono essere riscontrate nell’allestimento e nella gestione dei campi base, ha testato la capacità funzionale del nucleo M.S.L. in ambiente privo di infrastrutture e sottoservizi con il coinvolgimento di unità VF, funzionari, personale informatico e personale di sala operativa.