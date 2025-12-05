Maserada sul Piave, cane cade in un sifone: salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Alle ore 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dolomiti nel Comune di Maserada sul Piave per portare soccorso ad un cane finito accidentalmente all’interno di un sifone in un impianto di irrigazione. All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso ha provveduto a far calare un operatore recuperando così il cagnolino. L’animale è stato successivamente consegnato al legittimo proprietario.