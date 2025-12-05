Rubato ai Vigili del Fuoco un divaricatore per lamiere

Spread the love

Un divaricatore oleodinamico, uno degli attrezzi fondamentali del mestiere del vigile del fuoco, spesso usato per aprire abitacoli di veicoli in cui è rimasto incastrato qualcuno, è stato rubato nei giorni scorsi dal distaccamento di Cividale. I pompieri se ne sono accorti durante un controllo periodico nel cambio turno intorno alle 19 e 30 di ieri, ma non ci sono certezze su quando possa essere stato sottratto.

Sul posto, il Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri non ha potuto stabilire la data in cui avrebbe potuto essere rubato, tra il 30 novembre e ieri: la sede, infatti, non è sempre occupata dal personale e non ci sono evidenti segni di scasso – non è possibile dire neanche come il divaricatore sia uscito dall’edificio –. L’arnese vale circa mille euro e viene usato regolarmente: sono infatti molto frequenti i casi di persone ingabbiate nelle auto dopo qualche incidente. Dopo che la denuncia è stata formalizzata ieri pomeriggio si occupano delle indagini i militari dell’Arma. Solo due settimane prima della fine di novembre, a Latisana, un episodio analogo, molto più consistente.