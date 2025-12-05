Scoppia un enorme incendio in un edificio commerciale a Los Angeles – ferito un Vigili del Fuoco

Spread the love

Un enorme incendio si è sviluppato in un edificio commerciale in un quartiere della zona di Los Angeles. Enorme la colonna di fumo nero che si è alzata in cielo. Le immagini girate dagli elicotteri della KABC hanno ripreso le fiamme dell’alto e i vigili del fuoco al lavoro. Ancora sconosciute le cause del rogo. KABC riferisce che tutti i dipendenti sono stati evacuati.

Circa 90 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e proteggere con successo un’ulteriore struttura esposta: le squadre di soccorso. Non sono stati segnalati feriti tra i civili; un membro del LAFD è stato trasportato in un ospedale locale, ma si prevede che guarirà completamente.