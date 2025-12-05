venerdì, Dicembre 5, 2025
 Un ragazzo di 17 anni è morto mercoledì sera in un’esplosione provocata da fuochi d’artificio a South Los Angeles.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del dipartimento Lyndsey Lantz, anche i vigili del fuoco di Los Angeles sono intervenuti sul posto e hanno avviato le misure di soccorso per un ragazzo di 17 anni ferito.

Secondo quanto riportato dal comunicato della polizia di Los Angeles, l’adolescente è stato ricoverato in ospedale e in seguito dichiarato morto.

Sul posto sono giunti anche membri della squadra artificieri del LAPD, dell’unità materiali pericolosi e della divisione crimini gravi, che hanno sequestrato una grande quantità di dispositivi pirotecnici illegali, trasportati in un deposito.

L’esplosione è stata causata da fuochi d’artificio, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles è l’agenzia principale che indaga sul caso.

