Decreti e circolariVigili del fuoco

VIDEO – Brasile, in fiamme la rampa dei bagagli: incendio sulla pista dell’aeroporto di San Paolo –

Un improvviso incendio nell’area di smistamento bagagli dell’aeroporto internazionale di San Paolo-Guarulhos ha causato il panico e ha costretto una rapida evacuazione di passeggeri e personale.

Il video virali del terminal mostrano un denso fumo che si alza nell’atrio mentre le persone si precipitano verso le uscite di emergenza. Inteervenutementre le squadre di sicurezza e il personale aeroportuale per sgomberare l’area.

In quel momento, il volo LATAM LA3418 per Porto Alegre era in fase di imbarco. Gli allarmi antincendio hanno attivato i protocolli di emergenza dell’aeroporto, bloccando l’imbarco e garantendo che tutti i passeggeri e l’equipaggio fossero scortati fuori in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti.

