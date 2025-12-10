mercoledì, Dicembre 10, 2025
Auto contro la tubazione del metano, paura ad Agliana

Pistoia, 10 dicembre 2025 – Alle 7.30 la centrale dei vigili del fuoco di Pistoia ha inviato la prima squadra ad Agliana per un incidente stradale in via Salcetana, dove la conducente dell’unica auto coinvolta ha perso il controllo ed è finita contro il tubo del metano di media pressione, causando una copiosa fuoriuscita di gas.

I vigili del fuoco hanno subito isolato l’area e chiuso il flusso del metano per evitare ulteriori rischi, mentre i tecnici sono arrivati per le verifiche sulla linea. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Casalguidi, l’automedica e l’ambulanza, che hanno assistito la donna e gestito la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza.

https://www.lanazione.it/firenze/auto-contro-la-tubazione-del-metano-paura-ad-agliana-a8d0f45b

