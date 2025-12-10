Difesa: Crosetto rilancia su leva selezionata, scudo spaziale e cybersicurezza

Spread the love

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parte da un assunto: bisogna aumentare le Forze Armate e la loro qualità. È la priorità del nuovo progetto di leva selezionata, accennato da Crosetto durante l’audizione congiunta delle commissioni Difesa di Camera e Senato sul Documento programmatico pluriennale 2025-2027.

“Non esiste una sola soluzione al problema del personale della Difesa, c’è un complesso di soluzioni”, ha spiegato il ministro, sottolineando che la leva selezionata rappresenta uno strumento chiave per creare un bacino formato, pronto a intervenire in caso di crisi, emergenze o calamità naturali. Il progetto prevede inoltre di valorizzare competenze specifiche che non si trovano necessariamente tra i militari di carriera.

Il ministro ha detto che la cosiddetta “leva” non sarà più necessariamente a vita o per tre anni, ma potrà assumere forme flessibili, anche di un anno, al termine delle quali i volontari potranno rientrare nelle Forze Armate attraverso meccanismi di richiamo o essere integrati in una riserva permanente.

L’idea è creare una struttura moderna e specialistica, capace di rispondere alle esigenze contemporanee, dalla cyber-difesa alla gestione di emergenze sul territorio nazionale.

