Incidente in autostrada A4, schianto tir-furgone tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa: un morto

Un uomo di 64 anni è morto nella mattinata di martedì 9 dicembre in un incidente tra un autoarticolato e un furgone lungo l’autostrada A4, alle porte di Milano. Lo schianto si è verificato attorno alle 10.00 a circa un chilometro dalla barriera Milano Ghisolfa, in direzione Venezia, all’altezza di Rho. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di Areu, vigili del fuoco e polizia stradale. Fortemente rallentato il traffico in ingresso nel tratto milanese dell’A4.

