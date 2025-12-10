mercoledì, Dicembre 10, 2025
Ultimo:
cronaca

Incidente in autostrada A4, schianto tir-furgone tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa: un morto

Il Faro
Spread the love

Un uomo di 64 anni è morto nella mattinata di martedì 9 dicembre in un incidente tra un autoarticolato e un furgone lungo l’autostrada A4, alle porte di Milano. Lo schianto si è verificato attorno alle 10.00 a circa un chilometro dalla barriera Milano Ghisolfa, in direzione Venezia, all’altezza di Rho. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di Areu, vigili del fuoco e polizia stradale. Fortemente rallentato il traffico in ingresso nel tratto milanese dell’A4.

LOCAL TEAM MILANO

Potrebbe anche interessarti

Settori e professioni disparità uomo donna sopra il 25%, decreto Ministgero Lavoro

Il Faro

Strage di carabinieri, lo scoppio innescato da una molotov

Il Faro

Crolla un edificio disabitato in Salento, nessun ferito

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *