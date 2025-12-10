Incidente stradale – Perde il controllo del minibus e si ribalta – tre feriti

Spread the love

Un minibus distrutto e tre persone ferite. È questo il bilancio di un grave incidente avvenuto nelle prime ore del mattino di mercoledì 10 dicembre a Mezzaselva, una frazione del comune di Fortezza (BZ), dove una persona alla guida di un pulmino ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è finito fuori strada.

Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dell’incidente. Dalle prime informazioni è emerso che l’allarme è scattato attorno alle 5:30 del mattino e che a bordo del bus c’erano sei passeggeri, tre dei quali sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari della Croce Bianca, i vigili del fuoco volontari di Mezzaselva e di Mules e i carabinieri.

I primi hanno prestato le prime cure ai pazienti, per poi trasportarli all’ospedale di Bressanone. Fortunatamente sembra che nessuno di loro sia in pericolo di vita. I pompieri, invece, si sono occupati del recupero del mezzo e della messa in sicurezza della strada.

Le forze dell’ordine, infine, hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire i fatti.