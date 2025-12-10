Rimini, ottimi risultati per il G.S. VV.F. “I. Gasbarri” di Arezzo ai Campionati Italiani Individuali eccellenza Categoria A3 e Junior 1 di Ginnastica Artistica

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO- SPORT

Nell’ambito della manifestazione Ginnastica in Festa 2025, che si è svolta presso la Fiera di Rimini dal 4 all’8 dicembre, hanno preso il via i Campionati Italiani Individuali eccellenza Categoria A3 e Junior 1 di Ginnastica Artistica.

La sezione giovanile di Ginnastica artistica del G.S. VV.F. “I. Gasbarri” ha ottenuto ottimi risultati conquistando importanti medaglie in entrambe le competizioni.

Al Campionato Italiano Individuale eccellenza Categoria A3, nel All Around, Saverio Macrì è salito sul gradino più alto del podio mentre Gabriele Galgani e Niccolò Bagaglia si sono classificati rispettivamente al 9º e 11º posto.

Macrì ha conquistato l’argento nelle specialità del Corpo Libero e Cavallo con Maniglie nonché il bronzo nella Sbarra. Galgani ha ottenuto il secondo posto nella Sbarra e il terzo nelle Parallele mentre Bagaglia è stato argento in quest’ultima specialità.

Infine, nel Campionato Italiano Specialità Eccellenza – Categoria Junior 1 – Leonardo Vitellozzi ha vinto la specialità del Volteggio mentre è arrivato secondo nel Cavallo con Maniglie.