Trattori rubati in tutta l’Emilia e inviati in Albania: smantellata una banda a Modena

Banda di ladri di trattori agricoli smantellata nel Modenese a seguito di un’operazione dei carabinieri del nucleo investigativo, scattata giovedì scorso. I militari hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, convalidato con la misura cautelare del carcere, nei confronti di quattro cittadini di origine albanese, di 21, 44, 46 e 58 anni, ritenuti responsabili di essersi appropriati di 28 mezzi (22 poi recuperati) e 17 tra autovetture e furgoni (14 riconsegnati ai legittimi proprietari). Refurtiva per due milioni e mezzo. L’ipotesi è associazione a delinquere finalizzata al furto di trattori agricoli, ricettazione e autoriciclaggio di autovetture rubate.

Le indagini, fa sapere una nota della procura di Modena, sono cominciate a settembre 2025, a seguito di un incremento di furti di mezzi agricoli durante l’estate e in particolare dopo quelli di quattro mezzi in un’azienda di San Prospero e di altri due a Zocca. Il lavoro degli inquirenti, forte di intercettazioni e filmati di sistemi di sorveglianza, hanno collegato i possibili autori, i quattro sottoposti a fermo, ad altri furti avvenuti nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e in Piemonte. I quattro indagati, si è scoperto, erano soliti fare sopralluoghi e utilizzavano auto rubate per asportare i trattori, che poi venivano nascosti in aree di campagna difficilmente raggiungibili per verificare così che non fossero montati dei sistemi di rilevazione satellitare. I mezzi rubati venivano poi caricati su un autoarticolato di proprietà di uno dei quattro, per essere portati “via terra” in Albania.

