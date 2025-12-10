mercoledì, Dicembre 10, 2025
Vigile del fuoco della Florida gravemente ferito nel ribaltamento dell’autopompa

CONTEA DI OKALOOSA, Florida — Un’autopompa dei vigili del fuoco di Blackman, intervenuta per spegnere un incendio boschivo nella contea settentrionale di Okaloosa, si è schiantata secondo la Florida Highway Patrol.

I vigili del fuoco erano diretti a un incendio su Creston Barrow Road quando il motore 70, un’autocisterna Kenworth del 2010 che trasportava 1.500 galloni d’acqua, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

I vigili del fuoco delle unità che viaggiavano dietro l’Engine 70, hanno immediatamente iniziato a prestare soccorso al pompiere ferito, che è stato sbalzato a circa 15 metri dal punto in cui l’Engine 70 si era fermata sulla carreggiata.

