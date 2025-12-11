4 Dicembre – alla S.C.A. Festeggiata Santa Barbara
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO
Il 4 dicembre, nella cappella della Scuola Centrale Antincendi si sono riuniti i membri dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Dipartimento per celebrare la Santa protettrice del Corpo.
Presenti molte cariche istituzionali che hanno onorato con la loro partecipazione la celebrazione della Santa Messa, Intervenuta anche una rappresentanza dei Carabinieri.
Il festeggiamento è proseguito nel convivio comunitario di un pranzo nello stesso complesso delle Capannelle, occasione per conoscersi meglio e scambiare notizie sulle ultime novità.