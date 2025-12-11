giovedì, Dicembre 11, 2025
cronaca

Alla vista della Polizia si barrica in casa e dà fuoco all’abitazione, paura a Lamezia Terme: arrestato un 48enne

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme è intervenuto nel centro storico di Lamezia Terme, a seguito della segnalazione riguardante una persona intenta a lanciare oggetti dalla propria abitazione.

L’uomo, alla vista degli operatori di Polizia, si è chiuso in casa e, utilizzando materiale infiammabile, ha provocato un incendio di grosse dimensioni all’edificio destinato ad uso abitativo. Le fiamme, si sono sviluppate rapidamente, divampando in prossimità di abitazioni civili. Inoltre hanno generato un serio pericolo per la pubblica incolumità anche per la presenza, all’interno dell’abitazione, di bombole per il gas propano, con conseguente allarme e timore tra i residenti, soprattutto anziani, del rione “Giudeca”.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare l’incendio; mentre il personale del Commissariato di Lamezia Terme, unitamente ad un equipaggio delle Volanti di Catanzaro, ha messo in sicurezza la zona, anche al fine di fare evacuare i residenti.

Contestualmente, gli operatori di Polizia sono riusciti a fermare l’autore dell’incendio, un cittadino marocchino di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine.

