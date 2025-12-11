Spread the love

Zona Arenaccia oggi pomeriggio, poco dopo le 16 si è udito un forte boato, in via Francesco Pinto (zona Piazza Nazionale) si è verificato il crollo di un vecchio muro di contenimento. Auto sepolte dalle macerie, con nessun ferito registrato al momento.

I detriti delle pietre in tufo hanno danneggiato alcune auto che erano in sosta. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, non ci sono feriti.

Secondo una prima ricostruzione era in corso una demolizione. Il crollo ha coinvolto anche alcune travi, che hanno ceduto di schianto insieme al muro.le strade sono state chiuse al traffico: numerose persone si sono accalcate per capire cosa fosse successo. Quattro auto sono state realmente schiacciate, alcune completamente sepolte dai detriti, con persino un finestrino rimasto totalmente coperto.

I vigili del fuoco hanno iniziato la rimozione di parte delle macerie, lavorando anche con le mani per cercare di liberare l’area. Il gruppo dei soccorritori della Croce Rossa, al momento, non è operativo: l’arrivo dei mezzi è dettato dalla prudenza, in attesa di verificare con certezza che non ci siano persone coinvolte, l’intervento del 118 è stato richiesto per una donna che era alla guida della sua auto e che si trovava a transitare proprio quando è avvenuto il cedimento, in via precauzionale è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

https://pinograzioli.news/arenaccia-napoli-crolla-un-vecchio-muro-di-contenimento-solo-paura-nessun-ferito/