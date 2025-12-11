giovedì, Dicembre 11, 2025
Ciano del Montello, incendio in un deposito di bare

Incendio in un deposito di bare a Ciano del Montello. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 dicembre, ha preso fuoco un magazzino in via Boschieri

Sul posto sono intervenuti tempestivamente cinque squadre di vigili del fuoco con autobotte e rinforzi anche dal feltrino per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’origine dell’incendio è ancora da accertare. Presenti distaccamenti di Montebelluna e Castelfranco, i volontari Asolo e l’autoscala da Treviso. 

