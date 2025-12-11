giovedì, Dicembre 11, 2025
Ultimo:
cronaca

Esplode macchinario in studio dentistico: incendio e paura in una palazzina di Oristano

Il Faro
Spread the love

Un forte boato ha svegliato ieri sera gli inquilini di una palazzina in via Cagliari, a Oristano, quando un macchinario all’interno di uno studio dentistico ha preso fuoco, provocando un incendio.

Gli abitanti hanno immediatamente abbandonato l’edificio, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che in circa due ore hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la palazzina.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, e i danni si sono limitati al macchinario esploso all’interno dello studio.

https://www.sardegnalive.net/in-sardegna/oristano/esplode-macchinario-in-studio-dentistico-incendio-e-paura-in-una-palazzina-di-oristano-aubfnw37

Potrebbe anche interessarti

Controlli antidroga a Roma, polizia arresta 11 persone

Il Faro

Raffaele Pisu, morto l’attore e conduttore: da Striscia la Notizia a Don Matteo, era un amato volto del piccolo schermo

Il Faro

Vigili del Fuoco, la Scozia commissiona la prima autopompa elettrica

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *