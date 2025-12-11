Esplode macchinario in studio dentistico: incendio e paura in una palazzina di Oristano

Spread the love

Un forte boato ha svegliato ieri sera gli inquilini di una palazzina in via Cagliari, a Oristano, quando un macchinario all’interno di uno studio dentistico ha preso fuoco, provocando un incendio.

Gli abitanti hanno immediatamente abbandonato l’edificio, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che in circa due ore hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la palazzina.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, e i danni si sono limitati al macchinario esploso all’interno dello studio.

