giovedì, Dicembre 11, 2025
cronaca

Finisce con l'auto in un canale di raccolta delle acque dopo il tamponamento con un furgone

Il Faro
FUCECCHIO – Fuori strada con l’auto, poco dopo le 7 del mattino, dopo il tamponamento da parte di un furgone: una donna in ospedale. 

Sul posto, lungo la provinciale 11, per intervenire sul mezzo finito dentro un canale della raccolta delle acque e per liberare la donna dal veicolo, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno estratto la donna che si trovava alla guida della vettura e affidata al personale sanitario per il trasferimento al pronto soccorso.

