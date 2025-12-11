Incidente stradale – un auto si è ribaltata sulla sede stradale
VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA
Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti nel centro cittadino per un incidente stradale.
Nella centrale Corso Cavour nei pressi di Piazza Domenico Brin, un auto si è ribaltata sulla sede stradale per cause in accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto, la squadra VVF intervenuta celermente prestava soccorso all’infortunato e si adoperava per la messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta nel sinistro.
Sul posto personale della Polizia Locale del Comune della Spezia e sanitari del 118 La Spezia Soccorso.