“Intralciavano”: al Sud gli aerei anti-incendio, li sposta il privato

Che importa del parere dei Vigili del fuoco e del Dipartimento della Protezione civile: dove mettere i canadair lo decide il business. Succede in Calabria, la regione scelta come base per il dispiegamento dei mezzi antincendio per tutto il Sud (per il Nord la base è Genova, per il Centro Roma-Ciampino): la concessionaria aeroportuale – la Sacal – ha deciso di spostare lo scalo operativo dei canadair a Crotone perché la loro presenza intralcerebbe il normale traffico commerciale e passeggeri dell’aeroscalo di Lamezia Terme. Dove però sono già presenti il reparto volo dei Vigili del fuoco, la base dell’elisoccorso, la sezione aerea della Guardia di finanza, il secondo reggimento aviazione dell’Esercito “Sirio” e l’unica scuola di alta formazione nazionale per direttori delle operazioni di spegnimento, nata proprio per la presenza della base canadair, come si legge in un’interrogazione presentata al Senato da Italia Viva.

Ma è la risposta del ministero dell’Interno a lasciare esterrefatti. “Il Dipartimento della Protezione civile che coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, ha già rappresentato all’ente gestore dell’aeroporto l’opportunità di mantenere schierati i canadair a Lamezia, ritenuta più baricentrica e operativamente più strategica rispetto a Crotone”. Sacal aveva garantito la disponibilità di Lamezia almeno fino a che non fosse ultimata e operativa la base di Crotone. Successivamente “ha tuttavia comunicato di aver aggiudicato i servizi di progettazione delle infrastrutture per i canadair presso lo scalo di Crotone”. Decide Sacal, ma paga Pantalone: 20 milioni di euro.

