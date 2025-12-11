Milano, 84enne sfonda parete vetrata e resta sospeso con l’auto a 8 metri

Spread the love

Tragedia sfiorata questa mattina in un’autorimessa garage a Milano di via Giacomo Zanella. Un uomo di 84 anni, a causa probabilmente di una manovra sbagliata, al momento di uscire dal garage, ha sfondato il muretto vetrato al primo piano rimanendo in bilico per alcuni minuti ad un’altezza di circa otto metri.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Milano con tre mezzi per trarre in salvo l’uomo. Dopo aver estratto dall’abitacolo il conducente, che era visibilmente scosso e in stato di shock, hanno messo in sicurezza l’area. Solo un grande spavento per l’uomo, che è stato trasportato dal 118 all’ospedale Policlinico. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, sarebbero bastati pochi altri centimetri, e la vettura sarebbe potuta precipitare con conseguenze ben più gravi per l’anziano automobilista.

