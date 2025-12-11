giovedì, Dicembre 11, 2025
VIDEO – Incendio di San Pietroburgo LIVE: il mercato brucia, si sentono esplosioni e almeno un morto

L’incendio è divampato a San Pietroburgo, in Russia, dove 30 autopompe hanno tentato di domare l’incendio in un mercato nel quartiere Nevskij. Si ritiene che un uomo si sia lanciato da un edificio mentre l’incendio divampava.I testimoni hanno riferito di aver udito diverse esplosioni, molto probabilmente provenienti da bombole di gas.

Secondo Nexta, è stato aperto un procedimento penale. Le accuse riguardano la fornitura di servizi non conformi ai requisiti di sicurezza, come affermato dal Comitato Investigativo della Russia a San Pietroburgo.

Il Ministero russo delle emergenze ha aggiunto che 96 vigili del fuoco e 26 mezzi stanno ancora cercando di spegnere le fiamme nel mercato.

