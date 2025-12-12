Assalto armato a blindato Cosmopol sulla SS 655: colpo da 300 mila euro tra Foggia e Candela

Spread the love

Un assalto armato a un furgone portavalori dell’istituto Cosmopol ha scosso il tratto della SS 655 che collega Foggia a Candela, in provincia di Foggia. A riferirlo sono i colleghi di Foggia Today.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, nei pressi di Ascoli Satriano. Il furgone, proveniente da Avellino, è stato bloccato e assaltato da un commando di almeno otto persone a bordo di due autovetture.

Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni, i malviventi hanno fermato il veicolo blindato, minacciando le due guardie giurate presenti a bordo.

Per facilitare l’azione, uno degli assalitori ha piazzato un camion di traverso sulla carreggiata, creando un blocco tra i veicoli in transito e generando il panico tra gli automobilisti.

Successivamente, è stato utilizzato un ordigno per aprire il portellone del blindato. L’intera operazione si è conclusa con il furto di circa 300 mila euro.