Paura poco dopo le ore 14 di oggi in piazza Vanvitelli a Caserta per un boato causato da un malfunzionamento di una cabina elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato in via precauzionale il Comune e hanno invitato i residenti delle case vicine a non uscire sui balconi. A poca distanza dalla cabina elettrica passano infatti anche tubature gas. Sul posto anche i tecnici del gas e i gestori della linea elettrica.

Caserta, boato e paura in piazza Vanvitelli: a fuoco una cabina elettrica