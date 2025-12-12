Incidente in Svezia – diverse persone sono morte in un incidente d’autobus a Stoccolma

Spread the love

Reuters — Venerdì, diverse persone sono rimaste uccise e ferite quando un autobus ha colpito una fermata nel centro di Stoccolma, ha dichiarato la polizia svedese, aggiungendo di non avere informazioni che indichino che si sia trattato di un attacco.

Un portavoce dei servizi di soccorso di Stoccolma ha dichiarato che l’incidente ha causato vittime, senza però fornire il numero dei morti e dei feriti. Il portavoce ha aggiunto che al momento dell’incidente non c’erano passeggeri sull’autobus.

La polizia ha dichiarato che non avrebbe rilasciato dichiarazioni sul numero, il sesso o l’età delle persone uccise o ferite.