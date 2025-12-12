venerdì, Dicembre 12, 2025
Mamma in auto con la figlia di 5 anni sbaglia manovra e finisce nella piscina comunale: veicolo sommerso, i bagnini le salvano

A causa di una manovra errata, il veicolo, con a bordo una mamma con la figlia di soli 5 anni, si è schiantata contro la recinzione della struttura sportiva, sfondando la porta a vetri. La spinta e la velocità hanno fatto precipitare l’auto direttamente in piscina, suscitando lo sgomento generale. 

Fortunatamente, sul posto c’erano due bagnini che sono subito intervenuti, insieme ad un’altra persona, e sono riusciti a trarre in salvo mamma e figlia, estraendole dal veicolo appena in tempo.Non ci sono stati altri feriti, e la questione si è risolta con un grande spavento. I vigili del fuoco hanno prontamente messo in sicurezza l’area, e il Comune dovrà provvedere alla rimozione del veicolo. La piscina, al momento, resta chiusa fino a quando potrà tornare agibile.

https://www.leggo.it/esteri/news/12_dicembre_2025_incidente_auto_piscina_francia_la_ciotat_cosa_e_successo_feriti_mamma_figlia_soccorsi-9241428.html#:~:text=dentro%20l’acqua.-,L’incidente,piscina%2C%20suscitando%20lo%20sgomento%20generale.

