venerdì, Dicembre 12, 2025
Napoli, esplosione nella notte in una pizzeria: era stata inaugurata ieri

Una nuova apertura stroncata nella sua prima notte di vita. A Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, una pizzeria inaugurata appena 24 ore prima è stata danneggiata nella notte da un’esplosione causata da una bomba carta collocata all’esterno del locale.

L’ordigno, secondo le informazioni riportate da ANSA.it sarebbe esploso nelle ore notturne davanti all’ingresso del locale – secondo alcune ricostruzioni poco dopo l’una – svegliando i residenti e richiamando subito l’attenzione delle forze dell’ordine. Nonostante il forte boato, non si registrano persone ferite, un dato che limita gli effetti ma non la gravità dell’episodio.

