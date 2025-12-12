Operaio 57enne si sente male su un ponteggio di via Tiraboschi: soccorso dai vigili del fuoco, è grave

Spread the love

Stava lavorando su un ponteggio in via Tiraboschi a Bergamo, quando improvvisamente si è sentito male e, cadendo, ha battuto violentemente la testa. A soccorrere un operaio di 57 anni, nel pomeriggio di oggi (venerdì 12 dicembre), i vigili del fuoco, che con l’autoscala lo hanno raggiunto. Al momento è in ospedale in gravi condizioni.

Soccorso dai vigili del fuoco con l’autoscala

Erano circa le 15 quando l’operaio si è improvvisamente sentito male, mentre stava lavorando in un cantiere di via Tiraboschi. L’uomo, come riporta L’Eco di Bergamo, in quel momento si trovava su un ponteggio che ricopre la facciata di un palazzo.

